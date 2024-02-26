Армия 26 февраля 2024, 12:29 Более 4 млрд рублей выделят на поддержку мобилизованных и контрактников в России Правительство РФ выделит более 4 млрд руб. для мобилизованных и контрактников РИА «Новости»

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Более четырех миллиардов рублей выделят на поддержку мобилизованных россиян и контрактников, которые получали военные пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

«Отдельные категории мобилизованных граждан и контрактников будут получать ежемесячную компенсацию в размере 100% пенсии за выслугу лет», — указали в кабмине.

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Выплаты коснутся военных, которые до мобилизации или заключения контракта являлись пенсионерами в разных структурах. Речь идет об МВД, МЧС, Росгвардии и других силовых ведомств.

Денежное довольствие, которое равно размеру пенсии, будет поступать военнослужащим в качестве дополнения к основным выплатам.

По закону от 1993 года денежные начисления военным пенсионерам, вновь отправившимся на службу, приостанавливались. Но в сентябре прошлого года их возобновили по указу президента России Владимира Путина.

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