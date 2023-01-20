Спецоперация 20 января 2023, 20:20 Группу украинских диверсантов ликвидировали ударом управляемой ракеты «РВ»: разведчики спецназа ДНР уничтожили спецгруппу диверсантов противотанковой ракетой РИА «Новости»

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Специальную диверсионно-разведывательную группу ВСУ уничтожили разведчики спецназа Донецкой Народной Республики при помощи противотанковой управляемой ракеты. Об этом сообщили военные корреспонденты издания «Русская весна».

Группу противника бойцы 3-го гвардейского отдельного батальона спецназначения ДНР обнаружили во время проведения ночной разведки. Украинские боевики только начали выдвигаться.

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Для ликвидации разведчики запустили противотанковую управляемую ракету (ПТУР), которая попала точно в цель, уничтожив всех украинских боевиков.

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Минобороны 14 января сообщило о ликвидации двух диверсионно-разведывательных групп под Харьковом. ДРГ вычислили в Табаевке и Першотравневом.

На территории Луганской Народной Республики 20 января бойцы Росгвардии обнаружили тайники, в которых диверсанты ВСУ хранили оружие и боеприпасы.