20 января 2023, 20:20
Группу украинских диверсантов ликвидировали ударом управляемой ракеты
«РВ»: разведчики спецназа ДНР уничтожили спецгруппу диверсантов противотанковой ракетой
Специальную диверсионно-разведывательную группу ВСУ уничтожили разведчики спецназа Донецкой Народной Республики при помощи противотанковой управляемой ракеты. Об этом сообщили военные корреспонденты издания «Русская весна».
Группу противника бойцы 3-го гвардейского отдельного батальона спецназначения ДНР обнаружили во время проведения ночной разведки. Украинские боевики только начали выдвигаться.
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Для ликвидации разведчики запустили противотанковую управляемую ракету (ПТУР), которая попала точно в цель, уничтожив всех украинских боевиков.
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Минобороны 14 января сообщило о ликвидации двух диверсионно-разведывательных групп под Харьковом. ДРГ вычислили в Табаевке и Першотравневом.
На территории Луганской Народной Республики 20 января бойцы Росгвардии обнаружили тайники, в которых диверсанты ВСУ хранили оружие и боеприпасы.
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
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