Спецоперация 14 января 2023, 16:01 ВС России ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы ВСУ под Харьковом Минобороны: российские силы ликвидировали две украинские диверсионные группы под Харьковом РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом в субботу, 14 января, сообщили в Минобороны в ходе ежедневного брифинга.

Украинских диверсантов ликвидировали в районах населенных пунктов Табаевка и Першотравневое.

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«За сутки на данном направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих», — отметили в военном ведомстве.

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Также разбиты два танка, две боевые бронемашины и три автомобиля ВСУ.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 13 января сообщил, что за трое суток российские военные ликвидировали в районе Соледара более 700 украинских бойцов. Там же уничтожили свыше 300 единиц военной техники ВСУ.

Он напомнил, что накануне российские военные освободили Соледар. Конашенков подчеркнул, что город имеет особое значение «для продолжения успешных наступательных действий». Взятие Соледара поможет отрезать украинским бойцам путь снабжения в Артемовске.