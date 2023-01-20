Спецоперация 20 января 2023, 15:58 Схроны с оружием украинских диверсантов нашли в ЛНР Бойцы Росгвардии обнаружили боеприпасы в схронах украинских диверсантов в ЛНР

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Группа бойцов Росгвардии при проверке территории в Троицком и Сватовском районов Луганской Народной Республики обнаружили схроны с боеприпасами и оружием. Как сообщила пресс-служба ведомства, информацию о подозрительном деревянном щите на земле сообщил местный житель. Работу саперов ведомство показало на видео.

Проверку местности провели инженеры-разведчики, кинологи с собаками и минеры.

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«Первый тайник мы обнаружили по демаскирующим признакам: продавливанию земли и нарушению целостности лиственного покрова, — рассказал начальник инженерной службы отряда спецназа.

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При вскрытии бойцы нашли на месте боеприпасы калибром 152 миллиметра «Краснополь», гранатомет и боеприпасы к нему, а также патроны различного калибра. Ко второму тайнику бойцов вывела собака по кличке Хантер. Там обнаружились артиллерийские боеприпасы калибром 152 миллиметра, осколочно-фугасные и кумулятивные снаряды.

Спрятанное оружие могли использовать диверсионные группы противника. Все боеприпасы уничтожили саперы. В общей сложности бойцы Росгвардии нашли более 200 единиц оружия и боеприпасов.