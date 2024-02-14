Мир 14 февраля 2024, 10:13 Украинский пленный рассказал, сколько стоит переход в Польшу Украинский пленный Султанов: переход в Польшу стоит не менее 15 тысяч долларов РИА «Новости»

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Не менее 15 тысяч долларов придется заплатить украинцу призывного возраста, чтобы сбежать в Польшу. Об этом рассказал ТАСС пленный ВСУ Вадим Султанов.

«В Польшу уже нереально было [сбежать], 15 тысяч долларов для меня — неподъемная сумма. Надо связи, чтобы в Польшу добраться», — отметил он.

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Украинский военнопленный признался, что отправился в армию лишь после третьей повестки. Но тем, кто не явился в военкомат, назначали штрафы, которые с каждым разом только росли.

Султанов уточнил, что служил во взводе обеспечения. Когда начал выполнять очередную задачу по доставке снаряжения, его группа попала в туман. После украинские бойцы столкнулись с разведчиками из России, которые взяли солдат ВСУ в плен.

Боец признался, что здесь с ним хорошо обращаются. Военнопленного кормят, поят и не подвергают насилию.

Недавно российские штурмовики взяли в плен группы украинских нацгвардейцев. Они попали в зону СВО из Киева. В плен попали в основном молодые бойцы.