Спецоперация 12 февраля 2024, 23:12 Брошенные в зону СВО молодые киевляне попали в плен к российским военным Молодые нацгвардейцы из Киева попали в плен к российским военным в зоне СВО Официальное интернет-представительство президента Украины

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Бойцы российского штурмового отряда «Черная мамба» сообщили о взятии в плен группы украинских нацгвардейцев, прибывших в зону проведения специальной военной операции из Киева. Подробности российские военные рассказали в своем Telegram-канале.

Авторы сообщения отметили, что всего захватили в плен пятерых бойцов в возрасте от 21 до 23 лет и их командира, который принимает участие в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. Один из пленных получил ранение и ему на месте оказали необходимую медицинскую помощь.

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Российские военные подчеркнули, что сильно удивились, узнав, что на передовую командование ВСУ перебросило жителей украинской столицы. В основном туда отправляют жителей провинциальных сел и деревень.

При этом они отметили качественную подготовку молодых людей, которые показали все свое мастерство на поле боя, но от плена их это не спасло. В ходе осмотра взятых на месте украинских нацгвардейцев выяснилось, что кроме военной подготовки они прошли психологическую обработку. У них нашли татуировки со свастикой и шевроны с неонацистской символикой.

Российские штурмовики передали пленных для дальнейшего обмена. В своем сообщении они подчеркнули, что сложивших оружие не добивают и не издеваются над и семьями. Также бойцы «Черной мамбы» гарантировали всем сдавшимся в плен украинским военным полную безопасность.

Россия и Украина в последний раз провели обмен военнопленными в минувший четверг, 8 февраля. После переговорного процесса стороны передали друг другу по 100 человек. Освобожденных россиян на самолетах доставили в Москву и разместили в военных госпиталях для прохождения реабилитации.