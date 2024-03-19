Спецоперация 19 марта 2024, 11:18 Группа солдат ВСУ сдалась в плен под Марьинкой, не дождавшись прикрытия с тыла Советник Гагин: группа солдат ВСУ сдались в плен под Марьинкой

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Группа солдат 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины сдалась в плен под Марьинкой. Они попали в безвыходную ситуацию из-за ударов российской артиллерии и отсутствия помощи со стороны сослуживцев, сообщил ТАСС советник главы ДНР Ян Гагин.

Бой вели в районе Георгиевки. Большую группу украинских солдат отправили на подкрепление. Ян Гагин сообщил, что российские штурмовики загнали противника в ловушку во время ротации — позволили приблизиться, а затем ударили тяжелой артиллерией.

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«Как и ожидалось, прикрыть с тыла их не смогли или не стали. Поддержки не было. Им не оставили шанса», — сказал он.

Пять украинских солдат получили ранения, четверо погибли. Командир группы, по словам собеседника агентства, сам вышел на связь с российскими бойцами и объявил о сдаче в плен. Ян Гагин сообщил, что под Марьинкой схватили 18 военнослужащих ВСУ.

Донецкое направление объявили приоритетным. Марьинка наряду с Авдеевкой и Песками считалась одним из трех крупнейших бастионов ВСУ в этом районе. Военнопленный Денис Бугера рассказал «Известиям» о нехватке воды и продуктов в украинской армии.