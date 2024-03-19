Армия 19 марта 2024, 09:33 Бойцы ВСУ погибли, укрывшись в «лисьей норе» Офицер Марочко: на Сватовско-Кременском участке 3 бойцов ВСУ засыпало землей Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Трое бойцов Вооруженных сил Украины погибли на Сватово-Кременском участке боевых действий, спрятавшись в ненадежном земляном укрытии. Рыхлая почва погребла их заживо, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Бои шли в районе Белогоровки. По словам офицера, при рытье траншей ВСУ не учли состояние почвы, и укрытия получились ненадежными. Трое бойцов погибли в них не от пуль противника, а из-за нехватки воздуха.

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«Когда при очередном обстреле они решили укрыться в так называемой „лисьей норе“, произошел обвал грунта, в результате чего их завалило большим слоем почвы», — сказал он.

Андрей Марочко сообщил, что сослуживцы видели обрушение. Вместо того чтобы помочь солдатам, они ушли на второстепенные позиции.

Украинские военные около Кременной подорвались на собственных минных заграждениях. Они не заметили опасности из-за плохой погоды.