Спецоперация 20 марта 2024, 10:04 Говорящие по-польски военные прибыли в Харьков Марочко: говорящие на польском военные приехали охранять предприятие в Харькове Bernd Wüstneck/dpa/globallookpress

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Говорящие на польском языке военные приехали на территорию промышленного предприятия Харькова. Об этом РИА «Новости» рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На гражданском автобусе приехало около 30 военнослужащих с оружием и вещевым имуществом. Бойцы между собой общаются на польском языке», — рассказал Марочко.

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Подразделение прибыло, чтобы взять под охрану предприятие, сменив украинскую военизированную охрану, сообщил офицер со ссылкой на собственные источники. Сейчас боевикам передают объект и ставят перед ними задачи. Как отметил Марочко, раньше на этом же предприятии находили западные системы противовоздушной обороны.

Прибытие дополнительных резервов ВСУ в Харьков фиксировали еще в конце февраля. Марочко рассказывал, что военных заселяли в общежитие действующего вуза. Новое подразделение, предположительно, прибыло из центральной части республики. Под Харьковом также замечали колонны с оружием и техникой.