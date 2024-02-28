Мир 28 февраля 2024, 09:16 ВСУ расселили в общежитие действующего вуза в Харькове Марочко: ВСУ расселяют в общежитии действующего вуза в Харькове РИА «Новости»

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В Харькове продолжают фиксировать прибытие дополнительных резервов Вооруженных сил Украины. Их заселяют в общежитие действующего вуза. Об этом сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.

«В общежитие одного из функционирующих высших учебных заведений города Харькова начали заселяться украинские военнослужащие», — указал он.

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По его словам, в общежитие заселили украинских военных «численностью до роты», которые прибыли из центральной части республики. У них новая форменная одежда Вооруженных сил Украины, одинаковые рюкзаки и обувь. Марочко предположил, что это подразделение создали совсем недавно. По его мнению, оно является резервом 57-й мотопехотной бригады ВСУ.

Накануне офицер сообщал, что российские подразделения уничтожили расчет БПЛА украинской армии под Харьковом. Также отечественные бойцы ликвидировали ангар, в котором боевики ВСУ разместили временный пункт дислокации подразделения беспилотных систем.