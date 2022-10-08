ЗАЭС официально стала российским предприятием | 360°

Общество 08 октября 2022, 18:32 Поделиться Telegram

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Viber ЗАЭС официально стала российским предприятием Запорожская АЭС стала федеральным государственным унитарным предприятием РИА «Новости»

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На сайте правительства опубликовали распоряжение о переходе Запорожской АЭС в собственность РФ. ЗАЭС официально стала федеральным государственным унитарным предприятием.

«Создать федеральное государственное унитарное предприятие „Запорожская атомная электростанция“ (г. Москва), основанное на праве хозяйственного ведения», — написали в тексте документа.

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Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Согласно документу, Росимуществу поручили заняться проработкой устава нового предприятия и назначением генерального директора. Кроме этого, ведомству необходимо обеспечить уставной капитал в 500 тысяч рублей.

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Пятого октября президент Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Кабинету министров России поручено определить особенности эксплуатации, выдачи лицензий и другие аспекты регулирования деятельности ЗАЭС до 2028 года.

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