Горское и Золотое перешли под контроль сил ЛНР

Силы Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) и Вооруженных сил РФ взяли под контроль населенные пункты Золотое и Горское. Об этом заявил офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.

«Украинская группировка, находящаяся в котле Горское — Золотое, ликвидирована. Все населенные пункты под нашим контролем», — заявил он в Теlеgrаm.

Также он выложил видео, где военный стоит на фоне здания администрации города.

Власти ЛНР накануне вечером сообщили, что союзные силы взяли под контроль четыре из пяти районов, на которые разделен город Золотое. Уточнялось, что они начали заходить в Золотое, а также в населенный пункт Горское. Об этом написал ТАСС.

Известно, что ВСУ приняли решение оставить Северодонецк в ЛНР. Появилась пока не подтвержденная информация, что находящиеся на заводе «Азот» в Северодонецке националисты готовы сдаться.