Боевики украинского нацбатальона «Айдар»*, который занял завод «Азот» в Северодонецке, заявили о готовности прекратить сопротивление и сдаться. Они пойдут на этот шаг, если будет прекращен огонь и будут даны гарантии безопасности гражданским лицам. Об этом источник, близкий к Народной милиции ЛНР, сообщил ТАСС.

«Айдаровцы*, засевшие на „Азоте“, по имеющейся информации, выразили готовность прекратить сопротивление и сдаться», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что украинские националисты готовы сложить оружие, если власти ЛНР пойдут на их условия.

«Условия, которые они выдвигают: прекращение огня, безопасный выход с промзоны гражданских лиц, а потом и они якобы готовы сложить оружие и сдаться», — сказал источник.

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ решили оставить Северодонецк.

* «Айдар» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.