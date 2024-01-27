Спецоперация 27 января 2024, 14:25 Главаря «Белых демонов» ВСУ уничтожили под Макеевкой РВ: командира отряда ВСУ «Белые демоны» Василия Яремко уничтожили в зоне СВО РИА «Новости»

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Российские военные ликвидировали командира украинского отряда «Белые демоны» Василия Яремко с позывным Ярый. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Главаря «Белых демонов» военкоры назвали опытным нацистом. Он возглавлял отряд нацбата «Карпатская сечь»*, уточнили авторы статьи.

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Боевика уничтожили 25 января во время боев за Макеевку на Купянско-Лиманском направлении, которое ранее называли одним из самых горячих в зоне СВО. В декабре Украине приходилось сосредоточивать свои силы на обороне вместо контрнаступления.

Ранее российские бойцы уничтожили лучшего снайпера Франции Эрнесто Барбьери ударом в Харькове. Он скончался после удара ВС РФ по зданию с иностранными наемниками. Всего солдаты армии России ликвидировали 60 зарубежных боевиков.

* Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.