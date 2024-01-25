Спецоперация 25 января 2024, 20:12 ВС России уничтожили лучшего снайпера Франции ударом в Харькове Mash: российские военные ракетным ударом ликвидировали лучшего снайпера Франции РИА «Новости»

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В зоне спецоперации российские бойцы нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харькове. В результате чего удалось ликвидировать лучшего французского снайпера Эрнесто Барбьери, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, Барбьери считали лучшим снайпером Франции. На протяжении какого-то времени он проходил службу в элитном альпийском охотничьем батальоне. Весной 2022 года он вновь вернулся к службе и пополнил ряды иностранного легиона в качестве снайпера.

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Он погиб 17 января в Харькове от российского высокоточного удара по зданию с иностранными наемниками. С ним же уничтожили единственного сына известного хорватского боевика Петра Дукарича, который внес свою лепту в развал Югославии и стал амбассадором антивоенных акций Guns N’ Roses.

В общей сложности ВС РФ ликвидировали 60 иностранных наемников, выступавших на стороне ВСУ.

Российские бойцы также взяли в плен украинского офицера, пришедшего в окоп с проверкой. Это позволило ВС РФ успешно захватить вскрытый опорный пункт ВСУ.