Глава Мелитопольского района Запорожья пережил попытку покушения со стороны Украины

На главу Мелитопольского района Запорожья Андрея Сигуту попытались напасть сторонники украинских властей. Об этом в Теlеgrаm-канале сообщил замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов.

«Сегодня ночью украинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. К счастью, он не пострадал и продолжает трудовую деятельность, несмотря на угрозы с украинской стороны», — сообщил он.

По словам Селиванова, на месте покушения ведутся оперативно-следственные действия. Он назвал произошедшее проявлением террористических наклонностей украинского режима. Также Селиванов отметил, что от подобных преступлений в первую очередь страдают мирные жители.

«Все, кто пытается дестабилизировать мирную жизнь на освобожденных территориях, понесут неотвратимое наказание», — подытожил он.

Позднее стало известно, что местным властям удалось установить личность напавшего на Сигуту. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.