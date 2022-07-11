Глава Мелитопольского района Запорожья пережил попытку покушения со стороны Украины
Сторонники властей Украины попытались убить главу Мелитопольского района Запорожья Сигуту
На главу Мелитопольского района Запорожья Андрея Сигуту попытались напасть сторонники украинских властей. Об этом в Теlеgrаm-канале сообщил замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов.
«Сегодня ночью украинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. К счастью, он не пострадал и продолжает трудовую деятельность, несмотря на угрозы с украинской стороны», — сообщил он.
По словам Селиванова, на месте покушения ведутся оперативно-следственные действия. Он назвал произошедшее проявлением террористических наклонностей украинского режима. Также Селиванов отметил, что от подобных преступлений в первую очередь страдают мирные жители.
«Все, кто пытается дестабилизировать мирную жизнь на освобожденных территориях, понесут неотвратимое наказание», — подытожил он.
Позднее стало известно, что местным властям удалось установить личность напавшего на Сигуту. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.