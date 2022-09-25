Максимальные меры безопасности обеспечат в ДНР в последний день референдума | 360°

Спецоперация 25 сентября 2022, 22:47 Поделиться Telegram

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Viber Максимальные меры безопасности обеспечат в ДНР в последний день референдума Глава ЦИК ДНР Высоцкий: силовики республики на референдуме работают по максимуму РИА «Новости»

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Силовые структуры ДНР работают по обеспечению безопасности на референдуме на «максимальных оборотах», заявил председатель ЦИК республики Владимир Высоцкий. Его слова передало РИА «Новости».

«Наши силовые структуры работают на максимальных оборотах, чтобы обеспечить безопасность участников голосования и членов комиссий, думаю, уверен, в последний день (голосования — прим. ред.) их усилия будут максимизированы», — подчеркнул Высоцкий.

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Жители ДНР активно принимают участие в голосовании. Всего за три дня в республике высказали свое мнение по вопросу о вхождении в состав России более 1,2 миллиона человек. Явка составила 77,12%, этого достаточно для признания референдума состоявшимся.

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Несмотря на свободное волеизъявление народа, украинские националисты пытаются помешать голосованию. ВСУ 25 сентября обстреляли поселок Геологоразведка под Горловкой. В результате атаки пострадал один член выездной избирательной комиссии.

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