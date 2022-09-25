Более 1,2 млн избирателей приняли участие в референдуме в ДНР | 360°

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Более 1,2 млн избирателей приняли участие в референдуме в ДНР

Глава ЦИК ДНР Высоцкий: на референдуме голосовали более 1,2 млн избирателей, явка 77,12%

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Явка по итогам трех дней голосования в ДНР составила 77,12%, в численном выражении это 1 202 805 человек, заявил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий. Согласно международному праву, референдум считается состоявшимся при явке в 50% плюс один избиратель.

«Подошел к финалу третий день нашего голосования и я хочу сказать о следующем. Сегодня в Горловке во время организации голосования наша группа попала под обстрел ВСУ. Благодаря профессионализму и опыту сотрудников полиции удалось избежать страшных последствий — все живы», — отметил глава ЦИК.

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Высоцкий поблагодарил сотрудников МВД ДНР за хорошую работу. Международные наблюдатели, которые следили за процессом голосования, не нашли нарушений. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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Сам он отдал голос еще 23 сентября. Тогда в присутствии журналистов Пушилин заполнил избирательный бюллетень со своими паспортными данными и поставил галочку в графе с ответом «Да». Политик назвал это историческим моментом.

Поучаствовать в референдуме можно и на территории Подмосковья. Там будут работать 11 участков, они позволят жителям республик Донбасса и освобожденных территорий проголосовать о присоединении к России. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

Референдум

Референдум в ДНР 2022

Референдумы о присоединении к России

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