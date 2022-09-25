Член УИК получил ранения при обстреле ВСУ поселка под Горловкой | 360°

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Член УИК получил ранения при обстреле ВСУ поселка под Горловкой

Мэр Горловки Приходько: член УИК пострадал при обстреле ВСУ поселка Геологоразведка

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Член выездной избирательной комиссии получил ранения при обстреле со стороны украинских националистов поселка Геологоразведка под Горловкой. Об этом в Telegram-канале написал мэр города Иван Приходько.

Члены избиркома обходят свои участки, чтобы дать возможность жителям выразить свою волю и проголосовать дома, отметил мэр.

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«Это героический труд который, к сожалению, в условиях непрекращающихся обстрелов со стороны украинских карателей, сопряжен с риском для жизни. Сегодня во время исполнения своих обязанностей в поселке Геологоразведка, по улице Яковенко, ранение получил член УИК», — сообщил Приходько.

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Референдумы о вхождении в состав Российской Федерации стартовали 23 сентября в республиках Донбасса и в освобожденных областях. Голосование продлится до 27 сентября. За три дня референдума в ЛНР проголосовали более 50% жителей. В ДНР по итогам двух дней явка составила более 55%, сообщили в региональной ЦИК. За ходом голосования следят наблюдатели из России, регионов и иностранные граждане.

Референдум

Референдумы о присоединении к России

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