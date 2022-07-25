Глава СКР призвал подключить к организации трибунала над националистами Сирию, Иран и Боливию

Международный трибунал над националистами в Донбассе следует создавать совместно со странами СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС и другими, в частности Сирией, Ираном и Боливией. Об этом в интервью «Российской газете» заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Он отметил, что на создание международного трибунала под эгидой ООН рассчитывать не приходится из-за позиции коллективного Запада, который открыто спонсирует украинский национализм и поддерживает киевский режим.

Александр Бастрыкин предложил заключить соглашение между Россией, Донецкой и Луганской народными республиками, а также странами из СНГ, ОДКБ, БРИКС и ШОС для учреждения суда и его устава.

«К работе по формированию международного органа правосудия также целесообразно привлечь и другие страны, демонстрирующие независимую позицию по украинскому вопросу, основывающуюся на нормах международного права, в частности Сирию, Иран и Боливию», — сказал председатель СКР.