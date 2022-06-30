Россия весьма скептически относится к идее привлечь ООН к возможному трибуналу над солдатами ВСУ и иностранными наемниками, сражавшимися на стороне Украины. Такое мнение высказал директор Департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев, его слова привел ТАСС.

Директор департамента отметил, что главная цель трибуналов — не в залечивании ран, а в том, чтобы способствовать национальному примирению. Однако трибуналы никого не примирили, подчеркнул Ильичев.

«К сожалению, они никого не примирили, наоборот, антагонизм только расширился. <…> Мы очень скептически относимся [к идее привлечения ООН] по причине имеющегося опыта [трибуналов]», — отметил Ильичев.

При этом глава ДНР Денис Пушилин не исключил участие в международном трибунале журналистов и общественников из других стран. Промежуточный этап трибунала над националистами пройдет до конца июля. В качестве места проведения рассматривается Мариуполь, где находится металлургический завод «Азовсталь».