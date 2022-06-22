Журналисты и общественные организации из других стран смогут принять участие в международном трибунале в ДНР. Об этом сообщил в эфире «Соловьев Live» глава республики Денис Пушилин. Его слова привел ТАСС.

Промежуточный этап международного трибунала над националистами пройдет до конца июля. В качестве места проведения рассматривается Мариуполь, где находится металлургический завод «Азовсталь». Денис Пушилин отметил, что на процессе смогут присутствовать журналисты из других стран и общественные организации, «которые считают нужным включиться на стороне украинских преступников».

«Мы планируем их допустить, чтобы это было максимально выверено, чтобы не осталось ни у кого никаких сомнений в тех чудовищных преступлениях, которые они совершали», — объяснил глава ДНР.