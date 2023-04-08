Спецоперация 08 апреля 2023, 15:37 Глава парламента Крыма предложил способ урегулирования конфликта на Украине Глава парламента Константинов назвал оптимальный способ завершения конфлита на Украине РИА «Новости»

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Наиболее реалистичным вариантом урегулирования конфликта на Украине станет политическое самоопределение регионов страны. Такое мнение в интервью РИА «Новости» озвучил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Он отметил, что сейчас в состав Украины входят разные регионы, есть глубоко вписанные в проект «несостоявшегося, обанкротившегося украинского государства», а есть традиционно русские земли.

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«Юго-восток всегда тяготел к России и всегда являлся очень важной частью русского мира, русским буфером безопасности», — подчеркнул политик.

Он высказал мнение, что Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую и Харьковскую область должна контролировать Россия. Причем необязательно, чтобы эти регионы вошли в состав России, — они могут стать, например, независимыми.

Константинов добавил, что западные регионы Украины не чужды России, но сейчас с ними не по пути, поскольку на данный момент они «инфицированы русофобией».

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу 5 апреля заявил, что скоро между народами республик исчезнут все границы. По мнению экспертов, речь может идти о создании единого федеративного государства.