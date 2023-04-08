08 апреля 2023, 15:37
Глава парламента Крыма предложил способ урегулирования конфликта на Украине
Глава парламента Константинов назвал оптимальный способ завершения конфлита на Украине
Наиболее реалистичным вариантом урегулирования конфликта на Украине станет политическое самоопределение регионов страны. Такое мнение в интервью РИА «Новости» озвучил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
Он отметил, что сейчас в состав Украины входят разные регионы, есть глубоко вписанные в проект «несостоявшегося, обанкротившегося украинского государства», а есть традиционно русские земли.
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«Юго-восток всегда тяготел к России и всегда являлся очень важной частью русского мира, русским буфером безопасности», — подчеркнул политик.
Он высказал мнение, что Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую и Харьковскую область должна контролировать Россия. Причем необязательно, чтобы эти регионы вошли в состав России, — они могут стать, например, независимыми.
Константинов добавил, что западные регионы Украины не чужды России, но сейчас с ними не по пути, поскольку на данный момент они «инфицированы русофобией».
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу 5 апреля заявил, что скоро между народами республик исчезнут все границы. По мнению экспертов, речь может идти о создании единого федеративного государства.
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