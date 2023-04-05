Мир 05 апреля 2023, 17:27 Зеленский пообещал, что между народами Украины и Польши не будет границ Президент Украины Зеленский заявил, что между украинцами и поляками не будет границ Сайт президента Украины

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В дальнейшем между народами Украины и Польши исчезнут все границы, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Его слова привели во время всеукраинского телемарафона.

«В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и — что очень важно — исторических», — подчеркнул Зеленский.

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Он добавил, что для этого нужно «еще немного пройти бок о бок» и «победить».

Владимир Зеленский нанес официальный визит в Польшу сегодня, 5 апреля. На Украине заявили, что главной темой поездки стало обсуждение очередной военной помощи стране. СМИ также писали, что Зеленский встретится в Польше с украинскими беженцами и простыми жителями. Между тем экс-командующий польскими сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак предположил, что истинная цель визита Зеленского — подготовка к переговорам с Россией, создание вокруг себя «атмосферы политической поддержки».

После личной встречи с Зеленским президент Польши Анджей Дуда анонсировали передачу еще четырех истребителя МиГ-29 для ВСУ. Четыре истребителя Украине уже передали, всего же планируется направить 14.