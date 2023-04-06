Мир 06 апреля 2023, 00:35 Украина задумалась над созданием единого государства с Польшей — СМИ «Страна.ua»: на Украине обсуждают идею создания конфедерации с Польшей Сайт президента Украины

Читать 360tv в

Украина рассматривает идею создания единого федеративного государства с Польшей из соображений безопасности в случае, если страну не примут в НАТО. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на экспертные источники, приближенные к офису президента Владимира Зеленского.

В статье заявили, что сама идея пока воспринимается как «некая экзотика».

Реклама

«Но тем не менее она появилась как один из вариантов ответа на важный, можно сказать, стратегический, вопрос — как гарантировать безопасность Украины, если нашу страну после войны откажутся брать в НАТО», — сообщило издание.

Ранее Зеленский заявил, что между польским и украинским народом не будет границ. Он добавил, что для «победы» необходимо еще немного пройти бок о бок.

Владимир Зеленский посетил Польшу 5 апреля. Киев сообщил, что основной темой поездки стало обсуждение очередной военной помощи стране. Президент Польши Анджей Дуда пообещал передать киевскому режиму еще четыре истребителя МиГ-29. Всего планируется направить 14 самолетов.