Спецоперация 26 января 2023, 19:31 Глава Минобороны ФРГ заявил, что не рад поставкам танков Украине Министр обороны ФРГ Писториус: не понимаю тех, кто радуется поставкам танков Киеву Викимедиа

Читать 360tv в

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в поставках Украине танков ничего радостного нет. Об этом он сказал телеканалу Die Welt .

«Я не понимаю тех, кто готов кричать „Аллилуйя“ по поводу того, что теперь будут отправлены танки», — высказался он.

Реклама

Писториус заявил, что, наоборот, понимает тех граждан Германии, которых эта тема обеспокоила.

Между тем депутат бундестага от Левой партии, член парламентского совета НАТО Севим Дагделен выразила уверенность, что власти Германии решили отправить танки Leopard 2 Киеву под давлением США.

По ее мнению, от этого выиграет лишь Белый дом, который дождется, пока в ФРГ не закончатся боевые машины, чтобы потом продать им свои.

Тем временем президенту Украины Владимиру Зеленскому мало оказалось заявлений от Германии и США о поставках танков. После того, как лидеры двух стран дали положительный ответ, Зеленский тут же попросил НАТО отправить для нужд ВСУ истребители и ракеты.