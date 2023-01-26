Мир 26 января 2023, 15:06 «Нужна дипломатия». Депутат бундестага осудил решение отправить танки Украине Депутат бундестага Дагделен назвала исторически неверным решение отправить танки Украине piqsels

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Решение Германии все-таки отправить танки Leopard на Украину стало «исторически неверным». Таким мнением поделилась депутат бундестага от Левой партии, член парламентского совета НАТО Севим Дагделен в интервью на канале Democracy Now!. Она указала на то, что, судя по опросам общественного мнения, большинство немцев были против этого шага.

Дагделен выразила уверенность в том, что решение было принято под давлением администрации американского президента Джо Байдена и выгодно исключительно США: когда у Германии кончатся танки, Соединенные Штаты начнут поставлять ей свои. США действуют в собственных интересах, у них «нет союзников», отметила депутат.

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По ее мнению, справляться с украинским конфликтом надо совсем другими способами.

«Нужно больше дипломатии, а направление вооружений приведет еще и еще к гибели людей на Украине. <…> Решение ничего не изменит в военном смысле, так как Россия будет [на него] отвечать», — предостерегла Дагделен.