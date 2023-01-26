Мир 26 января 2023, 05:04 Зеленский попросил у Запада истребители Президент Украины Зеленский попросил у НАТО истребители после обещания поставить танки Pixabay

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Президент Украины Владимир Зеленский, едва получив заверения в поставках танков от западных партнеров, начал просить истребители и ракеты. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте офиса президента.

«Сегодня я говорил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Мы должны разблокировать поставки ракет большой дальности на Украину, нам важно расширить наше сотрудничество в артиллерии, мы должны добиться поставок самолетов на Украину», — передает портал слова Зеленского.

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Советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью Reuters отметил, что страна хочет получить от Запада самолеты четвертого поколения, типа американских F-16. Советник считает, что Украина с истребителями получит огромное преимущество на поле боя.

Американские власти объяснили свое решение предоставить Украине тяжелую бронетехнику изменившейся ситуацией в зоне конфликта. В США надеются, что танки помогут Украине начать наступательные действия.