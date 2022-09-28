МИД Абхазии заявил о росте количества добровольцев для защиты Донбасса | 360°

Спецоперация 28 сентября 2022, 08:49 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber МИД Абхазии заявил о росте количества добровольцев для защиты Донбасса Глава МИД Абхазии Ардзинба объяснил сопереживанием рост числа добровольцев в Донбасс РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жители Абхазии с 2014 года помогают защищать Донбасс, а в последнее время количество добровольцев увеличилось. Министр иностранных дел Инал Ардзинба в интервью РИА «Новости» объяснил это сопереживанием и схожей историей.

«Хочу обратить внимание на то, что абхазские добровольцы еще с 2014 года взяли в руки оружие и отстаивают свободу Донбасса, и их количество возрастает», — сказал он.

Реклама

Министр объяснил это тем, что для абхазцев вопрос свободы и самоопределения очень важен. Республика защищала свою независимость и несла жертвы. Ее жители испытали то же, что сейчас переживают в Донецкой и Луганской народных республиках, поэтому поддержали их.

Реклама

Власти Абхазии с уважением отнеслись к решению Донбасса, Херсонской и Запорожской областей провести референдумы. Инал Ардзинба объяснил их желание выйти из состава Украины несогласием с политикой киевского режима и проявлениями неонацизма.

Референдумы завершились 27 сентября. Абсолютное большинство избирателей поддержало присоединение к России в качестве субъектов.

0 0 0 0 0 0