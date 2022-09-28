МИД Абхазии заявил о росте количества добровольцев для защиты Донбасса | 360°

Все новости

Мир

28 сентября 2022, 11:38

Глава Еврокомиссии пригрозила решительными действиями в ответ на диверсию на «Северном потоке»

Подмосковье

28 сентября 2022, 11:35

Спрос на услуги Минтранса вырос в Подмосковье

Реклама

Спецоперация

28 сентября 2022, 11:33

Небензя уличил Зеленского в попытке сорвать частичную мобилизацию в России

Экология

28 сентября 2022, 11:31

Засыпанный первым снегом Новосибирск показали на видео

Эксклюзив

28 сентября 2022, 11:25

Названы последствия повреждения «Северных потоков»

Криминал

28 сентября 2022, 11:20

Мужчину, ранившего военкома в Усть-Илимске, отправили в СИЗО

Подмосковье

28 сентября 2022, 11:09

Производство кофе создало еще 20 рабочих мест в Реутове

Подмосковье

28 сентября 2022, 11:05

Управляющая компания из Щелкова проведет перерасчет за электричество по решению суда

Эксклюзив

28 сентября 2022, 10:53

Ребенок пострадал при столкновении автобуса и легковушки в Москве

Спецоперация

28 сентября 2022, 08:49

МИД Абхазии заявил о росте количества добровольцев для защиты Донбасса

Глава МИД Абхазии Ардзинба объяснил сопереживанием рост числа добровольцев в Донбасс

Читать 360tv в

Жители Абхазии с 2014 года помогают защищать Донбасс, а в последнее время количество добровольцев увеличилось. Министр иностранных дел Инал Ардзинба в интервью РИА «Новости» объяснил это сопереживанием и схожей историей.

«Хочу обратить внимание на то, что абхазские добровольцы еще с 2014 года взяли в руки оружие и отстаивают свободу Донбасса, и их количество возрастает», — сказал он.

Реклама

Министр объяснил это тем, что для абхазцев вопрос свободы и самоопределения очень важен. Республика защищала свою независимость и несла жертвы. Ее жители испытали то же, что сейчас переживают в Донецкой и Луганской народных республиках, поэтому поддержали их.

Реклама

Власти Абхазии с уважением отнеслись к решению Донбасса, Херсонской и Запорожской областей провести референдумы. Инал Ардзинба объяснил их желание выйти из состава Украины несогласием с политикой киевского режима и проявлениями неонацизма.

Референдумы завершились 27 сентября. Абсолютное большинство избирателей поддержало присоединение к России в качестве субъектов.

Абхазия

Донбасс

Конфликт на востоке Украины

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама