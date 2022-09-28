«Несогласие людей с этой политикой». МИД Абхазии поддержал проведение референдума в Донбассе | 360°

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«Несогласие людей с этой политикой». МИД Абхазии поддержал проведение референдума в Донбассе

Глава МИД Абхазии Ардзинба заявил об уважении к решению о референдуме в Донбассе

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Власти Абхазии уважают право жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на проведение референдума. Министр иностранных дел Инал Ардзинба заявил РИА «Новости», что расценивает это как несогласие народа с политикой Украины.

По его словам, президент Абхазии Аслан Бжания поручил следить за ситуацией. В республике воспринимают решение жителей освобожденных регионов как несогласие с политикой киевского режима, серьезными проявлениями неонацизма.

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«Мы с вниманием и с уважением относимся к позиции людей, это их инициатива. <…> Мы это рассматриваем как несогласие людей с этой политикой», — сказал он.

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Референдумы завершились 27 сентября. В Донецкой Народной Республике за воссоединение с Россией проголосовали 99,23% избирателей, глава республики Денис Пушилин объявил о скором подписании соглашения о вхождении в состав России.

В Херсонской области интеграцию поддержали 87,05% жителей, в Запорожской области – 93,11% избирателей, в Луганской Народной Республике – 98,42%.

Референдум

Референдум в ЛНР 2022

Референдум в ДНР 2022

Референдум в Херсонской области 2022

Референдумы о присоединении к России

Референдум в Запорожской области 2022

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