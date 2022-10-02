Глава ЛНР заявил о невозможности сломить русский дух | 360°

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Глава ЛНР заявил о невозможности сломить русский дух

Глава ЛНР Пасечник: референдумы показали, что русский дух не сломить

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Прошедшие в Луганской и Донецкой народных республиках референдумы о вхождении в состав России продемонстрировали, что русский дух сломить невозможно. Об этом в беседе с сербским изданием «Вечерне новости» заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Результаты голосования, подчеркнул он, продемонстрировали, что республика добилась цели, к которой шла с 2014 года.

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«Наши люди выбрали возвращение домой. Нас не напугали провокации и бомбежки со стороны Украины. Референдумы показали, что русский дух сломать невозможно», — заявил глава республики.

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Референдумы о присоединении к России прошли с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство жителей республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей проголосовали за вхождение в состав РФ.

Торжественная церемония приема новых территорий в Россию состоялось 30 сентября в Большом Кремлевском дворце, соответствующие указы подписал президент Владимир Путин.

Документы о присоединении четырех новых регионов пройдут проверку в Конституционном суде.

ЛНР

Референдум в ЛНР 2022

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