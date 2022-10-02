Германия забила тревогу из-за угрозы ядерного конфликта | 360°

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Германия забила тревогу из-за угрозы ядерного конфликта

Junge Welt: депутат бундестага Вагенкнехт предрекла ядерную войну из-за Украины

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Нынешнее развитие ситуации на Украине способно привести мир к развязыванию ядерной войны. Об этом заявила депутат немецкого бундестага Сара Вагенкнехт, написала газета Junge Welt.

Депутат упрекнула нынешнюю политическую верхушку Германии в способствовании затягиванию ситуации на Украине.

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«Этот конфликт способен завершиться масштабной ядерной войной. Дальнейшую эскалацию может предотвратить только дипломатия», — сообщила она.

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Вагенкнехт подчеркнула, что развязанная Западом экономическая война в Россией не помешала развитию конфликта, а только лишь усугубила его.

«Очевидно, что все эти меры в пользу США. Санкции приносят России еще больше прибыли, а Европе только идут во вред», — заключила депутат.

Ранее США заявили, что не видят признаков того, что РФ готовится применить тактические ядерное оружие на Украине.

Президент России Владимир Путин отмечал, что единственной страной, применившей ядерное оружие дважды, остаются США. Своими действиями государство создало определенный прецедент.

Россия

Специальная военная операция РФ на Украине

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