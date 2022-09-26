США не увидели у России признаков намерений задействовать ядерное оружие | 360°

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США не увидели у России признаков намерений задействовать ядерное оружие

Белый дом: США не видят признаков намерения России применять ядерное оружие

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Никаких признаков, которые подтверждали бы намерения России использовать ядерное вооружение, в США на данном этапе не увидели. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В Белом доме, как отметила Жан-Пьер, на сегодня не видели свидетельств того, что ведется подготовка к применению ядерного оружия или шансов его использования.

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«Мы воспринимаем эти угрозы очень серьезно, однако мы не видели каких-либо оснований для изменения нашего собственного уровня готовности ядерных сил на нынешнем этапе», — привел ТАСС слова пресс-секретаря Белого дома.

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Соединенные Штаты пытаются очернить образ России информацией о том, что страна якобы будет применять ядерное оружие против Украины, считает военный эксперт Виктор Литовкин. Он подчеркнул, что Россия, согласно документам, может использовать ядерное оружие лишь в качестве защиты.

Американские законы таких условий не предусматривают. Более того, как заметил Литовкин, у Штатов в обзоре ядерной политики есть положение о том, что они могут применить ядерное оружие тогда, когда это входит в их интересы.

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