Путин напомнил о неоднократном применении США ядерного оружия | 360°

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Путин напомнил о неоднократном применении США ядерного оружия

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30 сентября 2022, 17:06

Путин напомнил о неоднократном применении США ядерного оружия

Президент России Путин: США создали прецедент, применив ядерное оружие дважды

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Соединенные Штаты Америки создали опасный прецедент, дважды применив ядерное оружие. Об этом во время выступления в Большом Кремлевском дворце заявил президент России Владимир Путин.

Коалиция западных стран, обратил внимание российский лидер, пытается якобы нести остальным странам демократию и мир, однако все происходит с точностью до наоборот.

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«Например США. Они единственные, кто применили ядерное оружие два раза, полностью уничтожив Нагасаки и Хиросиму. Таким образом они создали прецедент», — Путин.

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Глава государства подчеркнул, что в памяти народов Вьетнама и Кореи до сих пор остался страшный след от применения американцами химического оружия и варварских бомбардировок.

«Фактически США до сих пор оккупируют Корею, Японию и Германию», — добавил президент.

На прошедшей церемонии в Кремле глава государства подписал указ о приеме в состав России Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. Путин подчеркнул, что жители этих регионов останутся россиянами навсегда.

Ядерное оружие

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