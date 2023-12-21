Важное 21 декабря 2023, 13:02 Герасимов назвал главную задачу ВС России в зоне СВО в 2023 году Герасимов: основной задачей ВС РФ в зоне СВО стало отражение контрнаступления РИА «Новости»

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Главной задачей российских военнослужащих в зоне спецоперации в 2023 году стало отражение контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны.

«В этом году основной задачей было отражение контрнаступления ударной группировки ВСУ», — сказал Герасимов.

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Начальник Генштаба ВС РФ уточнил, что костяк этой группировки состоял из бригад, подготовленных и оснащенных западными государствами.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам года признал провал контрнаступления ВСУ.

Украинский лидер оправдался за неудачу, назвав ее причиной доступность информации о целях армии его страны. Зеленский отметил, что не будет раскрывать детали наступления и обороны Вооруженных сил Украины на 2024 год.