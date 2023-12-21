Мир 21 декабря 2023, 09:33 Украине предрекли «скверный» 2024 год Bloomberg: 2024 год будет «скверным» для Украины, поскольку ВСУ истощены РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украину ждет «скверный» 2024 год, поскольку ВСУ сильно истощены. Главный вопрос на будущий год — удержится ли Киев, написал колумнист Bloomberg Хэл Брэндс.

«Широко разрекламированное контрнаступление закончилось разочарованием», — отметил автор.

Реклама

Брэндс подчеркнул, что американская пресса упрекает в неудачах ВСУ «украинскую трусливость» и «жадность Запада». По его мнению, даже если Киев в 2024 году получит крупный пакет военной помощи от США, то ему все равно придется экономить силы.

Колумнист предположил, что Украину возможно ждет «последний большой рывок» в 2025 году.

Ранее The New York Times написала, что у ВСУ мало шансов вернуть территории, поэтому они могут только угрожать применением дронов и ракет. В этом случае у Киева появится шанс перед переговорами с Россией.

В Кремле говорят, что «базиса» для проведения мирных переговоров в настоящий момент нет. Продвигаемая Украиной «формула мира» кажется абсурдной, поскольку ее обсуждают со всеми, кроме России.