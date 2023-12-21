21 декабря 2023, 09:33
Украине предрекли «скверный» 2024 год
Bloomberg: 2024 год будет «скверным» для Украины, поскольку ВСУ истощены
Украину ждет «скверный» 2024 год, поскольку ВСУ сильно истощены. Главный вопрос на будущий год — удержится ли Киев, написал колумнист Bloomberg Хэл Брэндс.
«Широко разрекламированное контрнаступление закончилось разочарованием», — отметил автор.
Реклама
Брэндс подчеркнул, что американская пресса упрекает в неудачах ВСУ «украинскую трусливость» и «жадность Запада». По его мнению, даже если Киев в 2024 году получит крупный пакет военной помощи от США, то ему все равно придется экономить силы.
Колумнист предположил, что Украину возможно ждет «последний большой рывок» в 2025 году.
Ранее The New York Times написала, что у ВСУ мало шансов вернуть территории, поэтому они могут только угрожать применением дронов и ракет. В этом случае у Киева появится шанс перед переговорами с Россией.
В Кремле говорят, что «базиса» для проведения мирных переговоров в настоящий момент нет. Продвигаемая Украиной «формула мира» кажется абсурдной, поскольку ее обсуждают со всеми, кроме России.
ВСУ
Украина
Реклама
Реклама