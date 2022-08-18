Жители Запорожской области не желают оставаться в составе Украины, генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу стоит лично посетить регион, чтобы убедиться в таком положении дел. Об этом РИА «Новости» рассказал член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов.

«Готовы показать генсеку ООН, как солдаты Зеленского всеми силами стараются помешать местным жителям прийти к мирной жизни. Гуттериш бы лично увидел, что люди хотят вернуться на историческую родину, в Россию», — заявил он.

Рогов отметил, что главе ООН также нужно посетить Запорожскую АЭС, чтобы увидеть обстрелы со стороны украинской армии.

Накануне ВГА Запорожской области сообщила о трех атаках националистов на ЗАЭС в течение нескольких часов.

Ранее Рогов заявил, что если нацисты выведут из строя систему охлаждения атомной электростанции, то она станет неуправляемой, что грозит катастрофой.