Правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад о преступлениях украинских войск. После осуждения документа президентом Украины Владимиром Зеленским в защиту собранной информации выступила генсек организации Аньес Калламар.

«Выводы [доклада] были основаны на доказательствах, собранных в ходе обширных расследований, которые проводились в соответствии со строгими правовыми стандартами и процедурами», — привело слова генерального секретаря агентство France-Presse.

Как отметила Калламар, правозащитная организация полностью поддерживает приведенные в документе выводы.

Ранее Amnesty International выпустила доклад о нарушении норм международного права солдатами ВСУ. Его авторы подтвердили, что украинские военные размещают вооружение в ученых заведениях и больницах, подвергая опасности мирное население. Они напомнили, что Россия еще до начала спецоперации предупреждала другие страны о «бесчеловечной сущности» украинских властей.

Доклад правозащитников не понравился Зеленскому. Президент осудил его составителей и заявил, что со сделанными выводами нельзя мириться.