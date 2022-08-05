Замалчивать правду о преступлениях националистов на Украине стало сложнее. Это доказал резонанс вокруг доклада Amnesty International о том, что украинские военные нарушили нормы международного права. Их исследование поможет американцам сделать правильные выводы, заявило посольство РФ в США.

«Надеемся, что исследование правозащитников поможет аудитории в Соединенных Штатах сделать правильные выводы. Боевики нацформирований убивают мирных жителей», — заявили в дипведомстве.

В посольстве напомнили, что задолго до спецоперации Россия предупреждала мировую общественность о «бесчеловечной сущности» и отсутствии сочувствия украинских властей к собственному населению. Резонанс вокруг публикации доказал, что замалчивать правду становится все сложнее.

Дипведомство добавило, что аналогичные обвинения в адрес российских военных являются попыткой исказить истинное положение дел и очернить усилия по освобождению Украины от нацистов.

Правозащитная организация Amnesty International выпустила доклад, в котором обвинила украинских военных в нарушении военного и международного гуманитарного права. Они применяют системы вооружения в населенных пунктах, школах и больницах, подвергая опасности мирное население.