Спецоперация 12 ноября 2022, 03:27 Геническ стал временно административной столицей Херсонской области РИА «Новости»: административной столицей Херсонской области временно объявили Геническ

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Административной столицей Херсонской области временно будет считаться город Геническ. Об этом представитель администрации региона Александр Фомин сообщил РИА «Новости».

В настоящее время около 100 тысяч жителей остались в Херсоне после отвода российских войск на левый берег Днепра. Их вывоз из города продолжается до сих пор.

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Министерство обороны России приняло решение вывести военные подразделения с правого берега Днепра в соответствии с установленным планом. Решение командующего объединенной группировкой в зоне специальной операции Сергея Суровикина о переводе войск на левый берег реки поддержал министр обороны России Сергей Шойгу.

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Суровикин отметил, что после маневра соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу реки. Также сообщается, что на Херсонском направлении п отери российских военных в семь-восемь раз меньше, чем у украинских военнослужащих.