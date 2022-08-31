Европа отказалась признавать выданные на освобожденных территориях Украины российские паспорта

В Евросоюзе не будут признавать паспорта, выданные жителям освобожденных территорий Украины. С таким заявлением выступил глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД в Праге, сообщило РИА «Новости».

Боррель заметил, что по этому вопросу представители стран Евросоюза достигли единого соглашения.

«Мы договорились, что паспорта, выданные российскими властями на территориях Украины, не будут признаваться», — подчеркнул он.

Российские паспорта сегодня могут получить жители освобожденных районов Запорожской и Харьковской областей Украины.

В Бердянске заявки на получение российского документа подали более семи тысяч жителей, еще пять тысяч ждут освободившихся окошек. Об этом в начале августа заявлял начальник миграционной службы УВД города Василий Бараненко.

Он напомнил, что в городе работает два пункта, где жители могут получить российский паспорт. Срок рассмотрения заявлений составляет около одного месяца.

Документы на российское гражданство подал глава Купянского района Харьковской области Максим Губин. Он отметил, что хотел стать первым обладателем российского паспорта, но местные жители его опередили.