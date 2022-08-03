Глава района Харьковской области подал документы на получение гражданства России

Глава Купянского района Харьковской области Максим Губин намерен получить российское гражданство, для этого он уже подал все необходимые документы.

«Глава ВГА Купянского района Максим Губин в пункте приема документов на получение паспорта Российской Федерации», — сообщила пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале.

В сообщении также указано, что Губин значится в числе первых, но не первый.

«Местные жители опередили», — отметили представители администрации региона.

Прием документов на получение гражданства России стартовал на освобожденных территорий Харьковской области 29 июля, отметило РИА «Новости».

В тот же день в администрации Харьковской области рассказали, что обстрелы со стороны ВСУ вынудили местных жителей покинуть свои дома и перебраться в Россию. За несколько дней до этого украинские военные обстреляли жилые дома и разбомбили склад с гуманитарной помощью в Казачьей Лопани.

После этого было решено эвакуировать людей. В Белгородскую область выехали 500 человек. По словам представителя администрации, обстреливая и разрушая жилые дома, Украина не оставляет людям иного выбора, кроме как покидать место жительства.