Заявку на получение российского паспорта оставили около 7,5 тысячи жителей Бердянска, причем треть из них уже стали гражданами РФ. Такое заявление сделал начальник миграционной службы УВД города Василий Бараненко. Его слова процитировало РИА «Новости».

Бараненко заявил, что еще пять тысяч жителей Бердянска ожидают своей очереди. Он рассказал о ситуации с получением российского паспорта горожанами в ходе пресс-тура, организованного Минобороны России.

«В первом отделении заявления на приобретение гражданства РФ с 12 июня подали порядка 6,2 тысячи человек, во втором отделении — 1,3 тысячи заявлений. Выдано порядка 2,5 тысячи паспортов», — сообщил он.

Глава миграционной службы УВД Бердянска добавил, что в среднем время ожидания от подачи заявления до вступления в гражданство составляет около месяца. Журналисты отметили, что на данный момент в Бердянске проживает порядка 90 тысяч человек.

Город входит в состав Запорожской области. Ранее власти освобожденной части региона заявили, что местные аграрии собрали свыше одного миллиона тонн зерновых. Об этом сообщил RT.