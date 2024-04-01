Спецоперация 01 апреля 2024, 17:57 «Этого никогда раньше не видели». ВСУ предрекли тяжелые времена из-за нового оружия России Interia: Россия применит против ВСУ новейшее оружие «Лотос» Ukrainian Ground Forces/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Россия готовится применить новое оружие в зоне специальной военной операции на Украине. Как сообщило издание Interia, речь идет о самоходно-артиллерийской системы 2С42 «Лотос».

«Для украинских солдат наступают тяжелые времена. Российская армия наконец-то хочет прорвать оборону», — написали авторы материала.

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Оружие журналисты назвали «по-настоящему мощным». Вскоре «Лотос» окажется на Украине, отметили в издании.

«Это означает, что данная система появится в Украине впервые в истории», — добавили журналисты.

У системы «Лотос» 120-милиметровая пушка-миномет. Дальность оружия — 13 километров. Дополнительное преимущество: автоматическая зарядка и от шести до восьми выстрелов в минуту. Также машина плавает.

Ранее ВСУ американский полковник в отставке Седрик Лейтон сообщил, что продвижение российской армии заставляет ВСУ отступать еще дальше. Российские подразделения уже освободили населенный пункт Водяное рядом с Авдеевкой. Военные выбили украинских боевиков с позиций.