Спецоперация 04 марта 2024, 13:29 «Это трагедия». На Украине заявили об острой нехватке солдат Представитель Минобороны Украины Бежевец признал нехватку личного состава ВСУ РИА «Новости»

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На фоне дефицита боеприпасов Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезной нехваткой личного состава. Это может привести к трагедии, заявил уполномоченный представитель Минобороны по рекрутингу Алексей Бежевец изданию The Washington Post.

Власти Украины заверили западных союзников, что одержат победу за счет поставок снарядов и военной техники. Однако, по словам автора статьи, они не решили другую задачу — нехватку военнослужащих. По его словам, командование так и не разработало четкий план по призыву или вербовке многих тысяч новых солдат. Алексей Бежевец подтвердил наличие проблемы и предупредил о фатальных последствиях.

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«Вполне возможно, что россияне очень скоро подойдут гораздо ближе, если их некому будет остановить. Если помимо отсутствия боеприпасов, вооружения, снарядов и так далее у нас будет нехватка кадров, то это трагедия», — сказал он.

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