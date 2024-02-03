03 февраля 2024, 09:07
Тимошенко предрекла противостояние украинцев из-за усиления мобилизации
Юлия Тимошенко: усиление мобилизации приведет к противостоянию украинцев
Новая версия закона о всеобщей мобилизации на Украине спровоцирует общественное противостояние и раскол внутри страны. Об этом в видеообращении на своей странице в Facebook* заявила председатель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
По ее мнению, доработанный законопроект стал катастрофой для украинцев.
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«Вторая редакция еще более антиконституционная и репрессивная. Закон внесет трагический раскол между народом и властью, он способен вызвать общественное противостояние», — сказала политик.
Также Тимошенко охарактеризовала это документ как циничный и жесткий.
«Мы вновь предложим отправить на фронт сотрудников силовых структур. Проведем переговоры с другими фракциями. Также мы постараемся провести еще одни переговоры с другими партиями, чтобы они отклонили новый закон», — добавила бывший премьер Украины.
Кабмин республики во вторник внес на рассмотрение в Раду доработанный законопроект о мобилизации в стране. Инициатива предполагает введение электронных повесток, блокировку банковских счетов уклонистов и запрет на выезд за рубеж.
*Соцсеть Facebook запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.
Законы
Украина
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