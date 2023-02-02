Эксклюзив 02 февраля 2023, 13:09 Это реальный сценарий. Почему Украина перестанет существовать как самостоятельная страна Обозреватель Литовкин: Украина после успешного завершения СВО утратит самостоятельность Ministry of Defense of Ukraine

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Звучащие в США прогнозы об угрозе исчезновения Украины говорят о том, что там все-таки есть реальное представление о кризисе. Такое мнение в беседе с «360» высказал полковник в отставке, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

С предупреждением о том, что Украина движется к краху, ранее выступил отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор. По его словам, страна исчезнет с карты мира в качестве самостоятельного государства.

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Литовкин разделил мнение Макгрегора, напомнив, что отказ от переговоров с Россией и выполнения ее требований ведет Украину именно к исчезновению.

«Об этом предупреждал президент Владимир Путин еще до начала спецоперации. Он говорил, что политика украинских властей ведет к разрушению страны», — заметил собеседник «360».

Эксперт напомнил о задачах, которые поставил Верховный главнокомандующий в рамках спецоперации. Они включили демилитаризацию и денацификацию Украины, обеспечение безопасности Донецкой и Луганской народных республик, а теперь и Запорожской и Херсонской областей.

«Как можно обеспечить безопасность ДНР, ЛНР и двух других областей? Только отодвинув боевые системы Украины как минимум на 300 километров. Ведь ВСУ могут получить ракеты для HIMARS [с большим радиусом полета]. Значит, наши границы надо отодвинуть», — пояснил полковник.

По его мнению, для обеспечения безопасности требуется освобождение Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской области. Но, подчеркнул Литовкин, и после освобождения этих регионов ВСУ не перестанет их обстреливать. Следовательно, по словам эксперта, нужно отодвигать границы дальше до тех пор, пока вся территория не будет освобождена.

«Потому что если останется даже маленький клочок неосвобожденной земли, он будет кусаться, бросаться на нас, будет насыщен натовским оружием и будет угрожать нашим людям. ВСУ же в первую очередь по ним стреляют», — подчеркнул он.

Таким образом, речь идет о полном освобождении Украины, а после этого оставшуюся территорию навряд ли можно будет назвать государством, заключил Литовкин.