Важное 18 января 2023, 14:03 Путин на встрече с блокадниками и ветеранами объяснил смысл спецоперации России Путин: Россия в ходе спецоперации хочет прекратить многолетнюю войну в Донбассе РИА «Новости»

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В Донбассе с 2014 года не прекращаются масштабные боевые действия — Россия хочет положить этому конец. В этом и заключается смысл специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин. О целях СВО глава государства высказался на встрече с блокадниками и ветеранами в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС.

Путин отметил, что в ходе многолетнего вооруженного конфликта в Донбассе использовалась артиллерия, танки, авиация, тяжелая техника. С 2014 года в регионе не останавливались, по сути, полномасштабные боевые действия, подчеркнул он.

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«Все, что мы делаем сегодня, в том числе и в специальной военной операции, — это попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции», — сказал Путин.

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Президент подчеркнул, что так Россия сможет защитить людей, которые проживают на этих территориях.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение начать СВО было правильным, это в очередной раз доказали признания украинских властей в том, что они заранее готовили общество к борьбе с Россией.

«Начало специальной военной операции, как показало время, оказалось единственно правильным решением, принятым на опережение», — отметил он.