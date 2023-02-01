Мир 01 февраля 2023, 17:40 Украине предрекли полное исчезновение Экс-полковник армии США Макгрегор заявил об угрозе исчезновения Украины РИА «Новости»

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Серьезные демографические проблемы и близкое поражение на фронте грозит скорым исчезновением Украины как государства. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.

«Украина исчезнет с карты мира в качестве самостоятельного государства. США известно, что на фронте украинцы проигрывают. Все очень плохо», — заявил он.

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Отставной военный отметил, что проблема Украины также кроется в сильном оттоке населения.

«Демографический кризис остался серьезной проблемой для Украины. Население массово покидает страну, там осталось не более 22 миллионов человек. Примерно столь же живут в Нидерландах», — добавил Макгрегор.

Ранее американский полковник сообщал, что потери Украины в зоне специальной операции составили примерно 150 тысяч человек. Макгрегор указал, что командованию ВСУ приходится мобилизовать даже подростков.

На Украине начали раздавать повестки в военкоматы прямо на улице. Подомовой обход оказался неэффективной мерой, многие просто не открывают дверь.