Этап международного трибунала над наемниками в ДНР пройдет до конца июля

Промежуточный этап международного трибунала над военными преступниками из украинской армии пройдет в конце июля. Об этом в эфире программы «Соловьев Live» заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, разработка устава трибунала находится в финальной стадии.

«Наиболее вероятным местом проведения трибунала над украинским военными преступниками является Мариуполь», — заявил Пушилин.

Глава республики уточнил, что иностранные журналисты получат возможность присутствовать на трибунале над украинскими военнослужащими.

Верховный суд ДНР 9 июня приговорил британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Они могут обжаловать приговор в течение месяца.

Также ранее Минобороны РФ сообщало, что на стороне украинской армии боевые действия ведут порядка семи тысяч иностранных наемников.