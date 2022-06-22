Этап международного трибунала над наемниками в ДНР пройдет до конца июля
Глава ДНР Пушилин: этап международного трибунала над наемниками ВСУ пройдет до конца июля
Промежуточный этап международного трибунала над военными преступниками из украинской армии пройдет в конце июля. Об этом в эфире программы «Соловьев Live» заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По его словам, разработка устава трибунала находится в финальной стадии.
«Наиболее вероятным местом проведения трибунала над украинским военными преступниками является Мариуполь», — заявил Пушилин.
Глава республики уточнил, что иностранные журналисты получат возможность присутствовать на трибунале над украинскими военнослужащими.
Верховный суд ДНР 9 июня приговорил британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Они могут обжаловать приговор в течение месяца.
Также ранее Минобороны РФ сообщало, что на стороне украинской армии боевые действия ведут порядка семи тысяч иностранных наемников.